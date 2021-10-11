مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة» يختتم فاعلياته

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اختتم مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة» فاعلياته، اليوم الإثنين، والذي عقد تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن المؤتمر حمل رسائل تفيد نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية، والتي حققت خلالها تحويلات المصريين بالخارج قفزة تاريخية كدلالة على ثقة المصريين بالخارج في معدل الاستقرار والنمو والإنجاز التاريخي.

وأضافت أن ورش العمل تناولت عددًا من المحاور من أبرزها جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، خاصة بعد جائحة كورونا مع تسليط الضوء على الفرص والحوافز المتاحة لمزيد من المشاركة الفعالة من جانبهم في عملية التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار داخل مصر، كما تم من خلالها استعراض عدد من المشروعات والمبادرات القومية واستعراض سبل مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المحلية عن طريق المبادرات والمشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

وذكرت الوزيرة أن عددًا من المصريين بالخارج استعرضوا قصص نجاحهم ورؤيتهم حول سبل زيادة إشراك المصريين بالخارج في الفرص الاستثمارية الحالية بالدولة، فضلًا عن الاستماع لمقترحات الحضور المتخصص، حول آليات الترويج وسبل التيسير والتشجيع للمصريين بالخارج في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقا الخريطة الاستثمارية الحالية وضمن خطة التنمية للدولة، كما ناقشت ورش العمل «دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات» من خلال عدد من الموضوعات الهامة من بينها أهمية التحول الرقمي في ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.

وقدمت وزيرة الهجرة وافر الشكر على المشاركة الفعالة من كل الحضور الكريم، وسيتم رفع كل التوصيات التي خرجنا بها من ورش العمل للجهات المعنية، وإعلانها بشكل رسمي من اللجنة المنظمة للمؤتمر عقب صياغتها في صورتها النهائية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد عقدت ثلاث ورش عمل في اليوم الثاني والأخير من أيام المؤتمر، وكانت الأولى بعنوان «دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز»، والثانية بعنوان «توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر»، والثالثة بعنوان «دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات».