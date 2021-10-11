مبادرة الدرون.. توصيل الآيس كريم والسوشي وتبرعات الدم بالطائرات المسيرة في تل أبيب

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تقوم الطائرات المسيرة «الدرون» بتوصيل طلبات السوشي والآيس كريم والأدوية وتبرعات الدم وتوصيل التحاليل الطبية وغيرها من الخدمات والمنتجات في تل أبيب، وذلك كجزء مما يسمى بـ«مبادرة الدرون الوطنية» التي أطلقت مرحلتها الثالثة، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست في تقرير لها اليوم .

وأشار التقرير إلى قيام البرنامج التجريبي بتنفيذ المرحلة الثالثة التي تتكون من ثماني اختبارات، ذلك من خلال الطيران فوق مناطق سكنية في تل أبيب ويافا ورمات شارون وهيرتلسيا وهاديرا، حيث أكد القائمون على المبادرة بأنهم سوف يحققون تقدما في مهمتها كي تقيم شبكة «درون وطنية».

وقالت إنه أثناء الاختبار، سوف تنفذ الطائرات المسيرة، التي تقوم خمس شركات مشاركة في البرنامج بتشغيلها، 300 رحلة طيران كل يوم في مناطق مفتوحة، حيث تؤدي مختلف المهام على مسارات الطيران التي تسند لها من خلال نظام تحكم مشترك .

ومن المقرر أن تطلق جميع الشركات المشاركة طائراتها فوق المناطق الحضرية في وسط تل أبيب، في حين تقوم رحلات أخرى بتوصيل تبرعات الدم والصفائح الدموية والبلازما من بنك دم ميجان ديفيد أدوم إلى مستشفى شيبا تل هاشومير، وذلك بهدف التأكد من أسلوب التعبئة، والطيران والإجراءات، كي تفي باللوائح التي وضعتها وزارة الصحة .

ولفت التقرير إلى أن الهف في هذه المرحلة هو دعم الإجراءات حتى تتمكن الشركات الأخرى من تقديم خدمات مماثلة في جميع بنوك الدم والمستشفيات في إسرائيل كلما كان ضروريا .