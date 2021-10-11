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إكرامي: بصمات كيروش على أداء لم تظهر

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إكرامي: بصمات كيروش على أداء المنتخب لم تظهر إكرامي: بصمات كيروش على أداء لم تظهر

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أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، أن مباراة منتخب أمام ليبيا، في تصفيات ، ستكون صعبة للغاية.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا، في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، في بنغازي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطرر 2022.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحت تليفزيونية :"مباراة اليوم، هي مفترق طرق، سواء للمنتخب المصري أو الليبي، لا أطلب من اللاعبين تقديم مباراة جيدة، ولكن أطلب منهم عدم خسارة المباراة، لأنه حال تحقيق الفوز أو التعادل، في صالحنا".

واضاف :"شعرت بأن هناك نوع من الرهبة لدى اللاعبين، بسبب الأجواء في ليبيا"، مضيفًا :"ليس مطلوبًا من اللاعبين تقديم أداء جيد في تلك الأجواء والملعب الذي يستضيف المباراة، ولكن مطلوب أداء رجولي".

وأشار :"بصمات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني، لم تظهر على أداء لأنه تولى المسئولية الفنية قبل أيام قليلة من مباراة ليبيا الأولى، ولكن كان هناك روح قتالية لدى اللاعبين".

وأوضح :"لو لعبنا بطريقة دفاعية، سنخسر المباراة، مثلما خسرت ليبيا المباراة الأولى، لذلك يجب أن نلعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، وأن لا يكون هناك تغييرات في التشكيل إلا في أضيق الحدود".

المصرى اليوم

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