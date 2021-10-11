"النشاط الكشفي" بتعليم مكة يهنئ "نبيل طيب"

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بمناسبة تمديد تكليفه مديراً بالإدارة العامة

قدّم رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة، القائد زياد بن حسن قدير، نيابةً عن منسوبي القسم والقادة الكشفيين، خالص التهاني والتبريكات إلى نبيل بن بكر طيب.

جاء ذلك، بمناسبة تمديد تكليفه مديراً لإدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حتى 1/ 1/ 1444هـ.

وقال "قدير": إن هذا التمديد يعد حافزاً له ولفريق العمل في بذل مزيدٍ من العمل والجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، داعياً الله، له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، ومتمنياً له العمر المديد والعمل السديد.