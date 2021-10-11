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جِمال سائبة تهدّد سلامة مرتادي مخطط الراشدية

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مطالبات بإيجاد حلول.. وتطبيق الأنظمة على ملاكها

جِمال سائبة تهدّد سلامة مرتادي مخطط الراشدية

‬ ناشد عددا من مستخدمي طريق الراشدية الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد حلول عاجلة مما قد تسببه الحيوانات السائبة في مخطط الراشدية، وتحديدًا أمام محطة السرح بسبب حركتها المستمرة ذهابًا وإيابًا.

وقالوا، في مناشدتهم عبر "سبق": إن الإبل السائبة في المخطط تشكل لهم هاجسًا وخطرًا محدقًا بهم؛ بسبب تركها تسرح وتمرح في الخط السريع دون حسيب أو رقيب، مما قد يعرضهم لخطر الارتطام بها وما ينتج عن ذلك من أضرار.

وحصلت "سبق" على عدد من الصور تظهر الجمال السائبة وهي تتنقل بين الخطوط مما يجعل المركبات تتجنب السير فيه لحين خروجها عن المسار.

جِمال سائبة تهدّد سلامة مرتادي مخطط الراشدية

جِمال سائبة تهدّد سلامة مرتادي مخطط الراشدية

جِمال سائبة تهدّد سلامة مرتادي مخطط الراشدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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