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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في "هاكثون إنسان للابتكار"

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بـ5 متدربين من تخصص البرمجيات

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في

شاركت كلية الاتصالات والمعلومات ممثلةً بقسم الحاسب الآلي في هاكثون الإنسان للابتكار (هيومنثون) والذي عقد تحت إشراف جمعية إنسان خلال الفترة من 7 - 9 أكتوبر، وهي مسابقة برمجية لابتكار وتطوير حلول لرفع مستوى جودة حياة الأيتام والقطاع الثالث تقنياً، حيث شارك 5 متدربين من تخصص البرمجيات وهم: بندر السحيباني، وسعود الحبيب، وعبدالعزيز بن سعيد، وعبدالكريم الخلف، وجريبة الصيعري، وبإشراف من عضو هيئة التدريب بالقسم الوليد الدهيش.

وتم تقديم فكرة برمجية مبتكرة بعنوان "تدوير" والتي حظيت باهتمام وإشادة لجنة التحكيم لتميزها وإمكانية تطبيقها والاستفادة منها في تقديم حل مالي لرفع إيرادات الجمعية وإعطاء مساحة لتفعيل الأنشطة المدنية والخيرية غير الحكومية وزيادة إنتاج ومدخول مؤسسات القطاع الثالث.

من جانبه أكد عميد الكلية أحمد بن عبدالله الخليفة، أن هذه المشاركة جاءت من منطلق حرص الكلية على إشراك متدربيها من كل الأقسام والتخصصات في المناسبات والمسابقات العلمية والمجتمعية التي تعقد، وتقديمهم مبكرًا لسوق العمل والمجتمع المحلي والدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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