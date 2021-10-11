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«نيفين علاء» تتقلد منصب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمدة يوم في اليوم العالمي للفتاة

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«نيفين علاء» تتقلد منصب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمدة يوم في اليوم العالمي للفتاة «نيفين علاء» تتقلد منصب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمدة يوم في اليوم العالمي للفتاة

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بتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقلدت الفتاة نيفين علاء، منصب مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، حيث اجتمعت مع عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لمناقشة خطة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات والبرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما اطلعت على ملفات الصندوق المختلفة خاصة البرامج التوعوية في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» وتنفيذ حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر في هذه المناطق بأضرار تعاطي المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التواصل مع الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان للحصول على كل الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.

نيفين علاء إحدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث شاركت في العديد من البرامج والأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، كما ناقشت خلال اجتماعها مع مدير الصندوق التوسع في برامج التوعية للموظفين بالجهاز الإداري حول أضرار الادمان خاصة مع تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.

وكرم عمرو عثمان الفتاة بعد تقلدها منصب مدير صندوق مكافحة الإدمان وأهداها درع الصندوق وشهادة تقدير، وشاركت نيفين علاء في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين، تحت رعاية وحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

المصرى اليوم

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