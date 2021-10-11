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عزيز الشافعي : نجاح لم يشهده الفن المصري منذ رحيل العندليب وأم كلثوم

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عزيز الشافعي : نجاح عمرو دياب لم يشهده الفن المصري منذ رحيل العندليب وأم كلثوم عزيز الشافعي : نجاح لم يشهده الفن المصري منذ رحيل العندليب وأم كلثوم

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قال الملحن والشاعر عزيز الشافعي أن مشوار الفنان الكبير ياتي بعد نجاح ومجهود كبير بذله منذ انطلاقته قبل سنوات طويلة، لافتا إلى أن الهضبة يغرد منفردا منذ فترة ويواجه معركة حقيقية للدفاع عن الذوق العام في الغناء.

وتابع «الشافعي» متحدثا عن عمرو دياب ومهنئا إياه في عي ميلاده اليوم: «بفارق كبير جدا.. يغرد #عمرو_دياب وحيدا في منطقتنا العربية منذ فتره طويلة وسيظل كذلك لفتره أطول، تاريخ وحاضر مشرف لرمز من رموز الفن المصري على مدار التاريخ.. عملاق بالقيمة الفنية والعطاء المتواصل والأرقام والجوائز وحجم الشعبية ومدى الإنتشار وبكل المقاييس والمعايير الفنية والجماهيرية«.

ووصف «الشافعي» مشوار عمرو دياب بأنه: «نجاح لم يشهده الفن المصري منذ رحيل العندليب وأم كلثوم ،#الهضبه يتصدر المشهد الموسيقى الآن ويقود معركة حقيقية للدفاع عن الذوق العام والأغنية المصرية كما عرفناها مع زملاؤه وتلاميذه من المطربين الحقيقيين الذين نعتمد عليهم للحفاظ على التاريخ الكبير للأغنية المصرية«.

واختتم عزيز الشافعي حديثه عن عمرو دياب: «نفخر بالهضبة كمصريين وعرب ونهنئه بذكرى عيد ميلاده.. كل سنه وانت طيب يا عمرو «.

يذكر ان المحلن عزيز الشافعي تعاون مع الفنان عمرو دياب في عدة أغان منها «زي ماانتي» و«يوم تلات» و«شكرا»، كما يتعاون معه في ألبومه الجديد «عيشني» بأغنيات منها «حلو التغيير».

المصرى اليوم

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