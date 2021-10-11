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رئيس «الشيوخ» يستقبل رئيس «الجمعية الوطنية» لكوريا الجنوبية

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رئيس «الشيوخ» يستقبل رئيس «الجمعية الوطنية» لكوريا الجنوبية رئيس «الشيوخ» يستقبل رئيس «الجمعية الوطنية» لكوريا الجنوبية

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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الاثنين، بيونج سيوج بارك، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية (رئيس البرلمان الكوري) والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة جين روك هونج.

وحسب ما جاء في بيان غرفة إعلام مجلس الشيوخ، فقد ناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، ورحب عبدالرازق بالوفد البرلماني الكوري، مؤكدا اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين وكوريا، وأعرب عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيدا من التطور في مختلف مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحى.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الكوري عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التي قوبل بها الوفد البرلماني، مشيداً بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات ومعربا عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبدالفتاح .

وفي نهاية اللقاء، أهدى عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الكوري تكريما له، وأعرب عن تطلعه في المزيد من هذه الزيارات البناءة.

من جانبه، قدم رئيس البرلمان الكورى هدية لرئيس المجلس تقديرا له على حسن استقباله، وتأكيدا لتواصل التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية، والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

المصرى اليوم

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