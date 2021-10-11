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جنيف.. فوز مرشحة المملكة في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

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جنيف.. فوز مرشحة المملكة في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان جنيف.. فوز مرشحة المملكة في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان
"نورة العمرو" حصلت على أغلبية أصوات أعضاء المجلس

جنيف.. فوز مرشحة المملكة في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

أعلن مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين المنعقدة بجنيف، فوز مرشحة المملكة العربية الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

ويأتي فوز الدكتورة العمرو امتداداً للإنجازات التي تحققها الدبلوماسية السعودية بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وثمرة للجهود التي تبذلها بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وتعد اللجنة الاستشارية بمثابة مركز فكر يقدم المشورة لمجلس حقوق الإنسان، وتعمل على الدراسات والبحوث بقضايا تتعلق بولاية المجلس، وتقديم المقترحات في مجال رعاية وتعزيز حقوق الإنسان كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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