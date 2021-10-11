أخبار عاجلة

عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية -
« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم -
الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين -
جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد -
مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس -
الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

المركز الثقافي الإيطالي يكرم مغنية الأوبرا المصرية العالمية إيمان مصطفى

Print
المركز الثقافي الإيطالي يكرم مغنية الأوبرا المصرية العالمية إيمان مصطفى المركز الثقافي الإيطالي يكرم مغنية الأوبرا المصرية العالمية إيمان مصطفى

لاقتراحات اماكن الخروج

أحتفى دايفيدي سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي والمستشار الثقافي لسفارة بلاده بالقاهرة، بتكريم مغنية الاوبرا العالمية الدكتورة ايمان مصطفي، في الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا ال٣٣ والذي اقيم بالمسرح الكبيرـ أمس الأول.

وقال سكالماني في نص كلمته، اليوم نحن بصدد احتفالية كبيرة فمنذ ١٥٠ عاما تم تقديم اوبرا عايدة لأول مرة هنا في بالقاهرة ومنذ ذلك الحين إتحدت كل من ايطاليا ومصر في مجال الموسيقي، وليس هناك افضل من هذا التوقيت الذي نكرم فيه من جسد هذة الوحدة بين البلدين في مجال الموسيقي لذا نحن نكرم خير ممثل للجسر بين الثقافتين المصرية والايطالية في شخص الدكتورة ايمان مصطفي صاحبة التاريخ الفني الطويل ونكرم من خلالها دار الاوبرا المصرية على جهودها في دعم هذا التعاون المثمر والبناء.

ومن جانبها قالت الفنانة ايمان مصطفي ان تكريمها بمثابة تتويج لمشوارها الفني ويؤكد قدرة الفنان المصري على تمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية ومد جسور التواصل مع العالم في لقاء الحضارات وحوار الثقافات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي

وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي

توقيع اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«نوكيا» لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء

توقيع اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«نوكيا» لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء

مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية

مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية

مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان