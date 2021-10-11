المركز الثقافي الإيطالي يكرم مغنية الأوبرا المصرية العالمية إيمان مصطفى

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أحتفى دايفيدي سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي والمستشار الثقافي لسفارة بلاده بالقاهرة، بتكريم مغنية الاوبرا العالمية الدكتورة ايمان مصطفي، في الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا ال٣٣ والذي اقيم بالمسرح الكبيرـ أمس الأول.

وقال سكالماني في نص كلمته، اليوم نحن بصدد احتفالية كبيرة فمنذ ١٥٠ عاما تم تقديم اوبرا عايدة لأول مرة هنا في مصر بالقاهرة ومنذ ذلك الحين إتحدت كل من ايطاليا ومصر في مجال الموسيقي، وليس هناك افضل من هذا التوقيت الذي نكرم فيه من جسد هذة الوحدة بين البلدين في مجال الموسيقي لذا نحن نكرم خير ممثل للجسر بين الثقافتين المصرية والايطالية في شخص الدكتورة ايمان مصطفي صاحبة التاريخ الفني الطويل ونكرم من خلالها دار الاوبرا المصرية على جهودها في دعم هذا التعاون المثمر والبناء.

ومن جانبها قالت الفنانة ايمان مصطفي ان تكريمها بمثابة تتويج لمشوارها الفني ويؤكد قدرة الفنان المصري على تمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية ومد جسور التواصل مع العالم في لقاء الحضارات وحوار الثقافات.