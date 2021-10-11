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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد انتظام الدراسة بكلية التمريض

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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد انتظام الدراسة بكلية التمريض نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد انتظام الدراسة بكلية التمريض

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أجرى الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، زيارة تفقدية لكلية التمريض، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالكلية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 ، وذلك بحضور الدكتورة نادية محمد طه عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

التقى نائب رئيس جامعة الزقازيق بالطلاب ، وتبادل معهم الحوار والنقاش، معربا عن سعادته بتواجده مع أبنائه الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، مؤكدا على استمرار التواصل المباشر مع الطلاب من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أهمية حصول الطلاب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مباني الكلية والقاعات الدراسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطعيم كافة منتسبي الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع، وذلك بمتابعة شخصية من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وتوجيهاته بتوفير اللقاح لجميع الطلاب.

المصرى اليوم

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