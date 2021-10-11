مضاعفة «غرامة المرور» حال تكرار المخالفة للمرة الثانية.. واحذر 10 مخالفة لا يجوز التصالح عليها

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أكدت الادارة العامة للمرورعلي مضاعفة قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر، طبقا لما ورد في قانون المرور«تسجل المخالفة الثانية بقيمة مضاعفة عن التي سجلت على المخالفة الأولي».

ننشر صورة من إيصال مخالفات المرور التي سجلت على إحدى السيارات مكتوبا بها «تم مضاعفة قيمة الغرامة لارتكاب قائد السيارة ذات الفعل المخالف لقواعد المرور (العود) خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الفعل المخالف الأول».

- قيادة المركبة دون لوحات معدنية أو استعمال لوحات مزورة.

- قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

- حيازة جهاز يكشف لقائد المركبة مواقع الرادار.

- مخالفة قيادة سيارة دون فرامل .

- السير بالسيارة في طريق عكس الاتجاه.

- تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور.

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- طلب قائد السيارة أجرة أكثر من المقرر أو تحميل ركاب أكثر من المقرر للمركبة.

- استخدام أكثر من رخصة لسيارة بطريقة غير شرعي.

- تركيب أجهزة تنبيه «السرينة».مخالفة للوائح المرور.

-عدم تقديم بلاغ للجهات المختصة حال التسبب في حادث اسفر عن مصابين.

اما المخالفات المرورية الآخري طبقا للقانون يجوز التصالح عليها من خلال تقديم طلب التصالح هـنــــــــا مع اتفيذ الخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة