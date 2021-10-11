إيداع تلميذ ابتدائي دار رعاية لمدة 4 أيام لاتهامه بإصابة زميله بـ14 غرزة في الدقهلية

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قررت نيابة أجا الجزئية في محافظة الدقهلية، الاثنين، إيداع تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، بإحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، لمدة 4 أيام، لإتهامه بإصابة زميلة بـ14 غرزة بشفرة حلاقة في أول يوم دراسى، داخل الفصل، وطلبت مستخرجا رسميا من شهادة ميلاد الطفل المتهم، وعرض الطفل المصاب على مستشفى أجا المركزي لعمل تقرير طبي عن إصابته والفترة التي يحتاجها للعلاج .

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من مدير مباحث الدقهلية بإصابة تلميذ بالصف الرابع الإبتدائى بإحدى المدارس التابعة لإدارة أجا التعليمية على يد زميله والذى أصابه داخل الفصل بموس حلاقة.

انتقل ضباط المباحث للمدرسة وتم نقل الطفل للمستشفى وتبين اصابته بجرح قطعى احتاج 14 غرزة جراحية، وتم القبض على الطفل مرتكب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنياية العامة للتحقيق.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد الطفل المصاب، وأكد أنه علم بإصابة نجله بعدد 14 غرزة جراحية في أول أيام العام الدراسي الجديد، وحاولت إدارة المدرسة تدارك ما حدث، فأخذت الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة نجله لدي طبيب خاص في القرية، والذي أدي دوره في خياطة الجرح وعادت به مرة أخرى إلى المدرسة.

وأكد والد الطفل، أنه فور علمه بالواقعة تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة أجا للحفاظ على حقوق نجله خاصة وأن الإصابة في جبهة نجله ويمكن أن تترك أثر له.

وبسؤال الطفل المصاب استدلالا اتهم زميله في الفصل بضربه في الجبهة بـ«شفرة حلاقة» داخل الفصل، مما تسبب في إحداث نزيف وأخذته الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة إلى الدكتور وتمت خياطته وإعادته إلى المدرسة.

وتمكنت مباحث أجا من إحضار الطفل المتهم باستخدام «شفرة حلاقة» في إصابة زميله، عند سؤاله استدلالا في التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، متهما زميله بسبه والتعدى عليه وقررت النيابة العامة ايداع الطفل المتهم بدار رعاية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكد مصدر قانوني أن الطفل لا يجوز حبسه وإنما إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عملا بالمادة 119 من قانون الطفل المصري والتي نصت على عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة.