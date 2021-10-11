محافظ الشرقية: إيقاف إثنين من العاملين بإدارتي صندوق الإسكان بالمحافظة والإيرادات بالحسينية

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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 8042 لسنة 2021، بوقف «ر.ر.أ»، و«ج.ع.م» من العاملين بإدارتي صندوق الإسكان بالمحافظة، والإيرادات بمركز ومدينة الحسينية، عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك للإهمال والتقصير في العمل، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه.

وقرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة، برئاسة مدير عام الشؤون الاقتصادية بالمحافظة، وعضوية مدير الشؤون المالية وممثلين عن إدارات «الشؤون القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، الإيرادات، الموارد البشرية» بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 8043 لسنة 2021، تختص بالانتقال على الطبيعة لمعاينة الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة الأولي بالرعاية والإسكان الاقتصادي بنطاق المحافظة، ومراجعة الملفات الخاصة بقاطني هذه الوحدات، ومدي انطباق الشروط الخاصة عليهم لاستحقاقها، وبيان عما إذا كان شاغلي هذه الوحدات هم المستحقين لها أم تم التنازل عنها، وفي الحالة الثانية بيان مدي قانونية التنازل في ضوء الشروط المنظمة لها،وفحص المكاتبات الصادرة من الجهات المعنية والتأكد من صحتها في ضوء الضوابط الإشتراطات المنظمة ،وفحص سجل المزادات الخاصة بالصندوق وإعداد تقرير للعرض لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

وأضاف محافظ الشرقية أن إصدار القرارين جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشان أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي مأمورية التحقيق رقم 379 لسنة 2021 «تحقيقات المحافظة»، وعلي مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.