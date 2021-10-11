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نائب عن «التنسيقية»: توصيات «النواب والشيوخ» وراء انتهاء أزمة تكليف «الصيدلة»

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نائب عن «التنسيقية»: توصيات «النواب والشيوخ» وراء انتهاء أزمة تكليف «الصيدلة» نائب عن «التنسيقية»: توصيات «النواب والشيوخ» وراء انتهاء أزمة تكليف «الصيدلة»

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قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اإن أزمة تكليف كلية الصيدلة من خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩ قد انتهت بعد إعلان وزارة الصحة تكليف باقي دفعة ٢٠١٩.

وأضاف «مصطفي» في بيان أصدره اليوم، أن حل هذه الأزمة جاء بناء على توصيات مجلسي الشيوخ والنواب، وبعد مناقشة الأزمة والحلول المقترحة في لجنة الصحة بالمجلسين، ومنها الإقتراح برغبة الذي قام بتقديمه مناقشته بمجلس الشيوخ.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الصيادلة في ظل أزمة تفشي فيروس كورنا، حيث أنهم بمثابة خط الدفاع الأول للمريض، اضافة إلى مشاركتهم في الحملات القومية لخدمة الأهالي، ومرورا بملحمة الجيش الأبيض في مواجهة تفشي وباء حيث يمثلون الصيادلة 70 % من المسؤلون عن مراكز تلقي لقاح كورونا في .

ولفت البيان إلى أن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاجزاب والسياسيين، كان قد تقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ، بشأن مناقشة أزمة تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨- ٢٠١٩، والتي لم تشمل أعدادا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتم تطبيق معايير محدده في الاختيارات، فضلا عن سوء توزيع الخريجين بخلاف محل اقامتهم.

واستعرض النائب الأزمة وتطوراتها وتداعياتها بعد تأخر وزارة الصحة وموقفها من تكليف خريجي الدفعتين ومخالفة حركة التكليف الأخيرة للقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷٤ والمنظم لتكليف المهن الطبية في الإعلان عنه خلال عام من التخرج، بالإضافة إلى عدم إعلان الوزارة عن أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا أو المجموع أو التوزيع الجغرافي.

المصرى اليوم

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