السفير السعودي يزور الجناح المصري في باكو

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زار الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، السفير السعودي في أذربيجان، الجناح المصري بمعرض باكو الدولي للكتاب الذي تشارك فيه وزارة الثقافة المصرية متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، وكان في استقباله أسامة قاسم المشرف على الجناح المصري.

وافتتح معرض باكو الدولي للكتاب أمس الأول، ويلقى الجناح المصري إقبالا كبيرا من الجمهور، كما شهد زيارات مدرسية خاصة من أبناء الجاليات العربية بأذربيجان الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل الجناح المصري.

جدير بالذكر أن مصر تعد الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذا المعرض في دورته السابعة.