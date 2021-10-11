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البابا تواضروس يلتقي 3 سفراء جدد لتمثيل بالخارج (صور) ‏

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البابا تواضروس يلتقي 3 سفراء جدد لتمثيل مصر بالخارج (صور) ‏ البابا تواضروس يلتقي 3 سفراء جدد لتمثيل بالخارج (صور) ‏

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين ثلاثة من السفراء الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرًا لتمثيل في دول ناميبيا والفاتيكان والسويد، وهم: السفير وائل لطفي سفير مصر في ناميبيا، والسفير محمد طلعت سفير مصر في الفاتيكان، والسفير أحمد عادل سفير مصر في السويد.

تمنى البابا لهم التوفيق والنجاح في عملهم الجديد، ودار حوار معهم حول دور الكنائس القبطية في المهجر ولا سيما الخدمات الطبية التي تقدمها الكنيسة في أفريقيا، كما تناول اللقاء أهمية تنشيط الدعوة لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر.

البابا تواضروس يلتقي 3 سفراء جدد لتمثيل مصر بالخارج ( صور) ‏
البابا تواضروس يلتقي 3 سفراء جدد لتمثيل مصر بالخارج ( صور) ‏

المصرى اليوم

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