أخبار عاجلة

عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية -
« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم -
الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين -
جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد -
مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس -
الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الثورة الذهنية» تنطلق من مكتبة الجديدة الأربعاء

Print
«الثورة الذهنية» تنطلق من مكتبة مصر الجديدة الأربعاء «الثورة الذهنية» تنطلق من مكتبة الجديدة الأربعاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية الجديدة ان جمهور الادب والفكر والثقافة على موعد مع المفكر الدكتور منصور الجنادى الاستاذ بجامعة وبستر الامريكية بفيينا سابقا.

حيث يلتقون على منصة مكتبة مصر الجديدة في حفل توقبع ومناقشة لكتابه «الثورة الذهنية» الذي تشهده المكتبة في السابعة من مساء بعد غد الاربعاء، ويدير اللقاء الدكتور نبيل حلمى عميد كلية الحقوق الاسبق وخبير القانون الدولى ورئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة.

قال الدكتور نبيل حلمى خلال استطلاعه لفصول الكتاب ان الدكتور الجنادي حاول في هذا الكتاب تبسيط الثورة الذهنية بعلومها المختلفة للقارئ غير المتخصص، في مقالات قصيرة، يمكن قراءتها كل على حدة، في دقائق قليلة، تعالج اهتماماتنا اليومية، وهمومنا وطموحاتنا الشخصية، من منظور العصر، وبعين على المستقبل.

واشار إلى ان الكتاب الذي يقع في 3 ابواب يعالج جوانب مختلفة لآفاق «مستقبل الذكاء»، تلك الثورة التي تشمل علوم العقل مُجتمعة، من علوم نفسية وعصبية ولغوية وفلسفية، وتمثل جميعاً ما يُطلق عليها علوم «الذهنيات» التي تفجرت إمكانياتها باندماجها مع الذكاء الصناعي، مشكلة طفرة ذهنية عالمية.

ويطرح الكاتب منصور الجنادى أبرز أسئلة الثورة الذهنية التي فجرها اندماج الذكاء الصناعي بعلوم العقل المختلفة (نفسية- عصبية- لغوية فلسفية) في علم واحد الأمر الذي يعده المؤلف طفرة تاريخية في فهم الإنسان لعقله، ولكن لماذا لم تنجح محاولات الاصلاح في العالم العربى، ما الثورة الذهنية ولماذا لم تصل الينا بالرغم استهلاكنا لمنتجاتها، هل العقل مفهوم انتهت صلاحيته، من نحن.. الهوية بين الماضى والمستقبل، عدة تساؤلات يجيب عليها الدكتور الجنادى خلال حفل التوقيع.

يقام حفل التوقيع في بيئة تلتزم بمختلف الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار المستجد، تشمل تعقيم الكتب ومنصة التوقيع، والالتزام بالتباعد الجسدي، وإلزام الزوّار بارتداء قناع الوجه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي

وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي

توقيع اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«نوكيا» لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء

توقيع اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» و«نوكيا» لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء

مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية

مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية

مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان