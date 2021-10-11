أخبار عاجلة

عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية -
« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم -
الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين -
جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد -
مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس -
الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة 6 سوريين في عفرين

Print
انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة 6 سوريين في عفرين انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة 6 سوريين في عفرين
بينهم 3 مدنيين ومسلح

انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة 6 سوريين في عفرين

‬قُتِل ستة أشخاص، بينهم مدنيون، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في شمال سوريا.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، على الموقع الإلكتروني للمرصد، أن التفجير بالسيارة المفخخة وقع قرب مقر لفصيل "جيش الإسلام" وعلى مقربة من سوق للخضار في المدينة.

وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين ومقاتل على الأقل من "جيش الإسلام" وشخصين لم تحدد هويتهما، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرون من مدنيين ومقاتلين، بينهم طفلان، بجروح.

وبيّن "عبدالرحمن" أن الشرطة المحلية اعتقلت شابين يشتبه بتورطهما في تنفيذ التفجير.

ويقيم في عفرين الآلاف من مقاتلين معارضين ومدنيين جرى إجلاؤهم من مناطق سورية عدة إثر سيطرة قوات النظام عليها، على غرار مقاتلين من فصيل "جيش الإسلام" الذي كان يعد الأقوى في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة سابقاً قرب دمشق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية

عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية

مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية

مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية

المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني

المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني

طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين

طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين