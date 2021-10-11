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"الأخضر" يسعى لكسر مواجهاته أمام الصين.. وتحقيق الانتصار الرابع

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"الأخضر" يسعى لكسر مواجهاته أمام الصين.. وتحقيق الانتصار الرابع "الأخضر" يسعى لكسر مواجهاته أمام الصين.. وتحقيق الانتصار الرابع
في المنعطف الأهم في تصفيات "الدور الحاسم" لمونديال 2022

‬يأمل السعودي الأول لكرة القدم مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الرابع على التوالي عندما يستضيف نظيره الصيني، غداً الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية "الدور الحاسم" للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2022.

ويتصدر "الأخضر" مع أستراليا المجموعة بـ9 نقاط "العلامة الكاملة من ثلاث مباريات بعد الفوز في الجولات الثلاث الأولى على فيتنام (3 ـ 1)، وعمان واليابان (1 ـ 0)، وتبدو الفرصة مواتية لتحقيق الفوز والاستمرار بسجل خالي من الخسائر خاصة وأن المباراة على أرضه وأمام جماهيره التي ستكون متواجدة بكثافة بعد قرار وزارة الرياضة رفع نسبة الحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100%.

في المقابل، يمتلك المنتخب الصيني 3 نقاط من الفوز في الجولة الماضية على فيتنام 3 ـ 2، وكان قد خسر في الجولتين الأولى والثانية من أستراليا واليابان، اللذين سيلتقيان في لقاء مهم لكليهما؛ إذ تسعى أستراليا لمواصلة الفوز والحفاظ على سجلها الخالي من الخسائر، وإبعاد منافس قوي عن إحدى بطاقتي التأهل المباشر، وفي المقابل يسعى المنتخب الياباني إلى الإبقاء على حظوظه في التأهل المباشر؛ لكونه يمتلك 3 نقاط وفي حال خسارته سيبتعد عن الصدارة بفارق 9 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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