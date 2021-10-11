"تقييم" توجه حاملي عضوية "أساسي مؤقت" بضرورة إكمال متطلبات الحصول على زمالة الهيئة

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نظراً لقرب انتهاء المدة المحددة

وجّهت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) دعوتها لكل أعضائها الحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" في جميع فروع التقييم بالإسراع في إكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة والحصول على فئة عضوية "عضو أساسي زميل" قبل انتهاء هذه المدة المشار إليها؛ تفادياً للآثار النظامية المترتبة على ذلك، حيث أبدت الهيئة استعدادها التام بتقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" لإكمال المسار التدريبي واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، من خلال زيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين في الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة "عضو أساسي مؤقت".

ويأتي هذا التوجيه إشارة للأحكام الواردة في المادة (الأربعون) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته والتي نصت على استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام في مزاولة أعماله بصفة عضو أساسي، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز -خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام- امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وأجازت المادة للرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وجرى تمديدها بالقرار رقم (٦٠٤٦) وتاريخ 2/ 2/ 1439هـ، حيث تنتهي بتاريخ 17/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2022م.

ولمزيد من المعلومات عن الإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، فيمكن للأعضاء التواصل مع الهيئة عبر قنوات التواصل المتاحة لديها كنظام التواصل على موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244) أو عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

مع تمنيات الهيئة لأعضائها بالمزيد من التقدم والنجاح، وممارسة مهنية احترافية وفق الأنظمة المعتمدة.