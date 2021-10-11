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يطرح برومو أغنيته «إنت الحظ» ()

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عمرو دياب يطرح برومو أغنيته «إنت الحظ» (فيديو) يطرح برومو أغنيته «إنت الحظ» ()

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طرح النجم الكبير برومو أغنيته الجديدة «إنت الحظ» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

«إنت الحظ» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبدالمنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات وذلك بعد طرح أغنيته «رايقة» كاملة على يوتيوب هناك.

أغنية «رايقة» من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته «حلو التغيير» عبر إحدى خدمات المحمول وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع تويتر.، بينما تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر التطبيق.

المصرى اليوم

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