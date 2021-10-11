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نجم الأهلي السابق يسخر من إدارة

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نجم الأهلي السابق يسخر من إدارة الزمالك نجم الأهلي السابق يسخر من إدارة

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انتقد أيمن شوقي مهاجم منتخب والنادي الأهلي السابق مسؤولي نادي في ملف صفقات اللاعبين.

وتم حرمان نادي الزمالك من القيد لفترتين في الصيف الجاري بسبب أزمة مع اللاعب الشاب حسام أشرف الذي تعاقد معه دون الرجوع للأكاديمية الكاميرونية المتعاقدة مع اللاعب بشكل رسمي.

وكتب أيمن شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» اليوم الاثنين: حكاية محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق اللى إشتروه بـ500 الف دولار وباعوه بمليون جنيه وهما حاطين شرط في حالة بيعه يدفعوا مليون دولار للنادى البرتغالي دي أغرب حكاية ممكن تسمعها في تاريخ الكرة بعد حكاية شرائهم رزاق سيسه مرتين في نفس الوقت مرة من نادي اسوان ومره من النادي الإيفواري.

وكان الزمالك قد اشترى لاعبه السابق محمد إبراهيم من ماريتيمو البرتغالي مقابل نصف مليون دولار بالفعل وباعه مقابل مليون جنيه رغم وجود بند في عقد شرائه من النادي البرتغالي يمنحه مليون دولار حال بيع اللاعب.

المصرى اليوم

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