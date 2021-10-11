الأهلي يتوصل لاتفاق مع بديل موسيماني .. ومويرا سبب الأزمة

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وصلت المفاوضات التى يجريها الأهلى مع الجنوب أفريقي إلى طريق مسدود، بعدما تمسك المدرب بوضع شرط جزائي كبير لحماية المدرب من الإقالة.

وكشف مصدر مقرب من إدارة النادى الأهلي، كواليس الخلاف بين إدارة النادي و موسيماني حول تجديد عقده.

وقال: «مويرا موسيماني زوجة موسيماني تصر على أن يكون التجديد لمدة موسمين ووضع جزائي كبير للغاية لحماية المدرب من الإقالة».

وتابع: «إدارة الأهلي ترفض سياسية لى الزراع من جانب اسرة المدرب و ترفض إملاء الشروط عليها».

وأوضح أن إدارة الأهلي تصر على تجديد العقد لمدة موسم واحد وأن يكون الشرط الجزائي 3 أشهر فقط وأن يكون ذلك حال الرغبة في الفسخ رغم الفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال افريقيا أما في حالة خسارتهما أو خسارة أي منهما يكون تجديد العقد اختيارياً.

وأضاف المصدر، أنه في حالة اصرار موسيماني على شروطه سيتم توجيه الشكر له، مشدداً أن بديله تم تحضيره منذ فترة وهو أسم كبير يملك سيرة ذاتية ممتازة وسيتم التعاقد معه فوراً.