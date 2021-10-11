جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة مواطن بالشرقية

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تُكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة لمواطن وبها طعنة نافذة بالصدر، على طريق بحر أبوالأخضر بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ،وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بالعثور على جثة على طريق بحر أبوالأخضر، أمام إحدى القرى بدائرة المركز.

وبالفحص تم تحديد هوية الجثة وتبين أنها للمدعو «م. إ. م» 65 عاما، مُقيم بإحدى القري التابعة لمركز الزقازيق، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه على شط ترعة بحر أبوالأخضر بمركز الزقازيق، حال ممارسة هواية «صيد السمك»، داهمه مجهولون بغرض سرقة دراجته البخارية المتوقفة بجواره، وحال مواجهتهم قاموا بالتعدي عليه بطعنة نافذة وسرقوا دراجته البخارية ولاذوا بالفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.