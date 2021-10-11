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المصري يستقر على ملعب التدريب في أوغندا

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المصري يستقر على ملعب التدريب في أوغندا المصري يستقر على ملعب التدريب في أوغندا

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وقع اختيار محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على ملعب موتيسا بالعاصمة الأوغندية كمبالا لاستضافة المران الأول للفريق هناك مساء بعد غدٍ الأربعاء استعدادًا لمباراة سلطات الموارد المائية.

ويلتقي المصري مع فريق سلطات الموارد المائية الأوغندي، عصر السبت المقبل، على سانت ماري كيتندي بالعاصمة كمبالا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية.

الجدير بالذكر أن ملعب موتيسا والذي يستضيف مباريات فريق اكسبريس الأوغندي والمغطى بالنجيل الطبيعي يسع لنحو 22 ألف مشجع وهو يبعد عن مقر اقامة الفريق بفندق شيراتون كمبالا بنحو سبعة كيلو مترات فقط.

ملعب تدريب المصري في اوغندا

المصرى اليوم

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