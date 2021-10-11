عبدالله حسن في أمسية شعرية بالأوبرا الأربعاء

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تعقد في السابعة مساء الأربعاء أمسية للشاعر عبدالرحمن حسن على المسرح الصغير، يتخللها فقرات فنية لعازفة الهارب ياسمين الحربي وفرقتها.

تتضمن الأمسية مختارات من أشهر قصائده الشعرية منها احترامي، حوار مع طبيب نفسي ،هتكبر عليا، صباح النصر، اللي مقالتهوش أمي، أملكيني، أخر رسالة، عزيزي أنا وغيرها.

يذكر أن الشاعر عبدالله حسن من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية عام 1985 حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة طنطا، تتميز اشعاره بالجرأة والحيادية والتعبير عن احلام وطموحات ابناء جيله، حصل على العديد من التكريمات ولاقت ابداعاته اعجاب عدد ضخم من الشباب .