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«فقد وزنه وبدا مرهقا»..نضال الشافعي في أول ظهور له بعد أزمة مرضه : كان اختبار صعب ()

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«فقد وزنه وبدا مرهقا»..نضال الشافعي في أول ظهور له بعد أزمة مرضه : كان اختبار صعب (فيديو) «فقد وزنه وبدا مرهقا»..نضال الشافعي في أول ظهور له بعد أزمة مرضه : كان اختبار صعب ()

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حرص الفنان نضال الشافعي، على طمأنه جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعد خضوعة لعملية جراحية مؤخرا، وذلك من خلال بث مباشر بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت عليه أعراض إرهاق شديدة، من داخل الجيم كما بدا وقد فقد بعضا من وزنه.

وقال «الشافعي»، خلال الفيديو المباشر على صفحته :«صباح الفل، الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، والحمد لله جالي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، حسيت فيها بمحبة الناس».

وأضاف :«ربنا سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد بشوية حاجات، يمكن عشان يحس بمحبة الناس، ومحبة الناس دي نعمة كبيرة، وبكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وأسف لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، ربنا يخليكو ليا، وفعلاً الموضوع بالنسبة لي كان امتحان واختبار صعب»

المصرى اليوم

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