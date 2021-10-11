رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير العمل بالجامعة الأهلية

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تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان بشرق النيل لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ فى العمليات الإنشائية بالموقع حتى الآن.

وأكد حسن أن إنشاء الجامعة الأهلية يجسد رؤية الدولة وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات المستقبل وفي ضوء العمل برؤية الجمهورية الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية، وإنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة خصصت 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية، حيث تتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.