أخبار عاجلة

عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية -
مكاتب تتحول إلى هيئات.. الباحة والجوف وجازان في مهب رياح التطوير والتنمية -
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش البوركيني -
طريق الملحاء والمرخة جنوب مكة.. "خطر" يهدد حياة المواطنين -
مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية -
« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم -
الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين -
جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد -
مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس -
الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

تشكل سحب رعدية على 3 مناطق

Print
تشكل سحب رعدية على 3 مناطق تشكل سحب رعدية على 3 مناطق
تصدرت مكة المكرمة والمدينة المنورة درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة بواقع 41 درجة مئوية، في حين كانت أقل درجة مسجلة في السودة بـ 22 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ظهور تشكيلا من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية غرباً بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال لمن يفشي معلومات سرية

السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال لمن يفشي معلومات سرية

بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا

بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا

بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم

بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم

تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية

تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية