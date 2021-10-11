"ميسي" يمتدح "التانجو" ويؤكد: "مارتنيز" من أفضل الحراس

★ ★ ★ ★ ★

الأرجنتين تتخطى عقبة أوروجواي بثلاثية

قال نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مستوى منتخب بلاده إنه في تطور مستمر منذ تتويجه الأخير بلقب القارة.

وأبدى قائد الأرجنتين امتنانه لزميله حارس المرمى إميليانو مارتينيز الذي أسهم بوجهة نظره بالفوز على منتخب أوروجواي 3-0، صباح الاثنين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل "ميسي" الهدف الأول للتانجو في شباك أوروجواي، ثم أضاف رودريجو دي بول ولاوتارو مارتينيز الهدفين الثاني والثالث للأرجنتين، ليرتفع رصيد الأرجنتين إلى 22 نقطة في المركز الثاني بالتصفيات بفارق 6 نقاط خلف المتصدر منتخب البرازيل.

وذكر "ميسي" في حديثه عن "مارتنيز": "هو عنصر أساسي بالنسبة لنا؛ فهو يقدم الرد المناسب عندما نتعرض للضغط. فعل هذا مجدداً في هذه المباراة. نعرف أن لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ونستفيد من ذلك بأقصى قدر ممكن.