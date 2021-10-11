أمين سر لجنة «السياحة والطيران»: احتفالية طريق الكباش لا تقل عن نقل المومياوات

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اشادت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن محافظة الاقصر، بجهود وزارة السياحة والأثار لتنشيط الحراك السياحي ودعم القطاع مطالبة بمزيد من الجهود لدعم السياحة الثقافية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

واثنت الشعولي على اعمال التطوير التي تتم بالأقصر استعداداً للحدث العالمي المرتقب ( افتتاح طريق الكباش ) مشيدة بجهود وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، مشيرة إلى ان الجميع ينتظر تنظيم فاعلية كبري لافتتاح الطريق لا تقل جمالاً عن احتفالية موكب المومياوات الملكية الذي ابهر الجميع.

واكدت الشعولي خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نورا على رئيس اللجنة وحضور الوكيلين ان الجهود المبذولة من الحكومة اثمرت عن نتائج ايجابية لها مردود طيب كان اخرها وصول اول طيارة من بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ، بعد رفع حظر السفر البريطاني إلى مصر بسبب كورونا وسبقها قرار روسيا بإلغاء حظر الطيران بالمطارات المصرية ووضع مصر على اللون الاخضر وهذا مؤشر جيد لإستعادة السياحة عافيتها متوقعة تسجيل زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خلال هذا الموسم رغم ما يعانيه العالم في ظل جائحة كورونا، واضافت ان اللجنة تعكف على بحث ودراسة اصدار قانون لمواجهة اية ازمات مستقبلية تمس القطاع السياحي.