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شلل مروري أعلى امتداد كوبرى 15 مايو

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شلل مروري أعلى امتداد كوبرى 15 مايو شلل مروري أعلى امتداد كوبرى 15 مايو

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أزمة مرورية خانقة شهدها كوبرى ١٥ مايو، اليوم الإثنين في الواحدة والنصف ظهرا، تسببت في حدوث شلل مرورى بدءا من ميدان سفنكس أمام نادى تسبب في توقف حركة سير السيارات أكثر من ساعة.

وامتد طابور السيارات من أول الطريق الدائري مرورا بميدان لبنان، في الطريق المؤدي إلى ميدان التحرير ورمسيس مما دفع العديد من السائقين للدوران والعودة عبر الطرق الفرعية.

واشتكى بعض السائقون من قيام أجهزة المرور بإيقاف الطريق لتخفيف الضغط على منطقة الزمالك بسبب كثافة حركة السيارات.

كما أدى توقف الطريق إلى شلل مرورى بمناطق سفنكس والمهندسين وميدان لبنان، فضلا عن تكدس مئات السيارات القادمة من الدقى والجيزة وطريق المحور والمناطق المحيطة، وقيام البعض بإيقاف موتور سياراتهم، كما تسبب في إصابة المواطنين بالضيق والغضب ودفع بعضهم للنزول من السيارات.

المصرى اليوم

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