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على متنها 700 سائح.. سماء الأقصر تتزين بـ35 رحلة بالون

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على متنها 700 سائح.. سماء الأقصر تتزين بـ35 رحلة بالون على متنها 700 سائح.. سماء الأقصر تتزين بـ35 رحلة بالون

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حلقت 35 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، الإثنين، على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، في رحلة تستغرق من 30 إلى 45 دقيقة ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال الطيار محمود بدوى مسؤول بشركات البالون الطائر، إن «سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 35 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة».

وأضاف أن «جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى»، موضحاً أن «الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا».

المصرى اليوم

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