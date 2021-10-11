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«الجونة» يُدشّن حملة مع «الصحة» لتطعيم ضيوف المهرجان بلقاح كورونا

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«الجونة» يُدشّن حملة مع «الصحة» لتطعيم ضيوف المهرجان بلقاح كورونا «الجونة» يُدشّن حملة مع «الصحة» لتطعيم ضيوف المهرجان بلقاح كورونا

لاقتراحات اماكن الخروج

دشنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، أمس الأحد، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح المستجد، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

يقام حفل الافتتاح 14 أكتوبر الجاري، على أن تختتم فعالياته 22 من الشهر الجاري.

الدورة الخامسة تضم قرابة 80 فيلم سينمائي متنوعة لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، كما تقرر ارتفاع قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية وهي جائزة نجمة الجونة، والشهادات، ويضيف المهرجان في دورته الجديدة جائزة جديدة تحمل عنوان نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة.

ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن، وتواصل منصة الجونة السينمائية دورها في دعم صناع السينما الشباب وتقدم جوائز بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير والأفلام الفائزة في مرحلة ما بعد الإنتاج، ويكون ذلك من من خلال برنامجين الأول منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، اللذين يقدمان الفرص للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما.

المصرى اليوم

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