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تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30اخرين بالانضمام لجماعة إرهابية ل9نوفمبر

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تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30اخرين بالانضمام لجماعة إرهابية ل9نوفمبر تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30اخرين بالانضمام لجماعة إرهابية ل9نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة عائشة خيرت الشاطر، نجلة نائب مرشد الجماعة الإرهابية، و30 آخرين، في اتهامهم بالاشتراك مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية،لجلسة 9نوفمبر المقبل .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما وجهت لهم تهم قيادة في جماعة إرهابية لغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

المصرى اليوم

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