توظيف أموال.. ضبط متهم بـ النصب على المواطنين في 32 مليون جنيه

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الاثنين، من ضبط متهم بممارسة نشاطاً إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

أفادت التحريات بأن المتهم يحصل على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في مجال الدعاية والإعلان مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 32 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.