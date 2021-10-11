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الأوليمبية الدولية تعين رئيسة كرواتيا السابقة فى منصب جديد باللجنة

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الأوليمبية الدولية تعين رئيسة كرواتيا السابقة فى منصب جديد باللجنة الأوليمبية الدولية تعين رئيسة كرواتيا السابقة فى منصب جديد باللجنة

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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين تعيين رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا جرابار-كيتاروفيتش رئيسة للجنة الاستضافة المستقبلية للألعاب الأولمبية.

وأوضحت اللجنة أن جرابار-كيتاروفيتش ستبدأ مهام عملها على الفور، حيث حلت مكان كريستين كلوستر أسين التي استقالت من المنصب إثر انتخابها في عضوية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

وطبقا للوائج اللجنة الأولمبية الدولية، لا يمكن لأعضاء المجلس التنفيذي شغل أي منصب في لجنة الاستضافة المستقبلية، في نفس الوقت.

وتعمل لجنة الاستضافة المستقبلية للأولمبياد مع المدن والمناطق التي ترغب في استضافة الألعاب الأولمبية، ضمن عملية منقحة تهدف إلى جعل الدورات الأولمبية أقل تكلفة وأكثر استدامة.

وكانت جرابار-كيتاروفيتش قد انتخبت في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية في العام الماضي وعملت بالفعل في لجنة الاستضافة المستقبلية التي ساعدت مؤخرا في اختيار برزبين لاستضافة أولمبياد 2032، وبتولي جرابار-كيتاروفيتش رئاسة لجنة الاستضافة المستقبلية، سترحل عن منصبها الحالي باللجنة وستحل مكانها الإسبانية ماريسول كاسادو.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولمبية المقبلة التي يفترض اختيار منظميها، هي دورة 2030 الشتوية، وقالت جرابار-كيتاروفيتش :«أنا ممتنة بالحصول على هذا الفرصة للتعاون مع المضيفين المحتملين في المشروعات الأولمبية، وهو ما سيساعدهم على تحقيق أهدافهم طويلة المدى فيما يتعلق بالتطوير والصحة العامة والمشاركة الرياضية والشمولية.

وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: «كوليندا جرابار-كيتاروفيتش ستجلب مهارات وخبرات غنية ومتنوعة، بما في ذلك خبراتها ومهاراتها على أعلى المستويات الحكومية وفي العلاقات الدولية.

المصرى اليوم

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