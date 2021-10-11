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يحل منتخب مصر الأول ضيفًا على نظيره الليبي، مساء اليوم الاثنين بملعب 28 مارس بمدينة بنغازي في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المنتخب المصري لم يتمكن على مدار تاريخه في تصفيات كأس العالم من تحقيق أي انتصار خارجي على حساب منتخبات الشمال الأفريقي، وربما هو ما يسعى له بشدة خلال لقاء الليلة.

سلسلة من التعثرات على مستوى النتائج صاحبت رحلة المنتخب المصري أمام منافسيه من الشمال الأفريقي على ملعبهم عبر تاريخ مشاركاته في التصفيات القارية المؤهلة للمونديال.

وخسر المنتخب المصري بهدفين نظيفين على يد نظيره التونسي في تصفيات مونديال 1974، قبل أن يتبقى هزيمة كبرى بنتيجة 4/1 على يد نسور قرطاج مجددًا وسط أنصارهم في تصفيات كأس العالم 1978.

وتجدد اخفاق الفراعنة في ملاعب شمال أفريقيا، بوداعين متتاليين من التصفيات المونديالية على يد المنتخب المغربي بالخسارة بهدف نظيف في تصفيات نسخة 1982 وبثنائية في تصفيات مونديال 1986.

وعلى الرغم من عدم تحقيق الفوز إلا أن رجال المنتخب المصري اقتنصوا تعادلاً سلبيًا ثميناً من الجزائر في مواجهة محاربي الصحراء بذهاب فاصلة مونديال 1990 منحهم العبور إلى العرس العالمي في لقاء العودة بالقاهرة.

يعود سيناريو الاخفاقات أمام الشمال الأفريقي في ملعبهم ويخسر المنتخب المصري بهدف نظيف في المنزة على يد نظيره التونسي بواسطة زبير بية في تصفيات مونديال 1998.

وفي تصفيات مونديال 2002 يقود مصطفى حجي منتخب المغرب للانتصار وسط الأنصار على حساب الفراعنة، قبل أن يحقق الفراعنة تعادلاً بطعم الخسارة في نهاية التصفيات أمام الجزائر في عنابة ويتبخر حلم المونديال.

وفي تصفيات مونديال 2006 تلقى المنتخب المصري هزيمة مفاجئةعلى يد نظيره الليبي في طرابلس بهدفين مقابل هدف تكون سببًا رئيسيًا في فقدان بطاقة الترشح.

ويتجرع المنتخب المصري مرارة الخسارة على يد نظيره الجزائري بملعب 5 يوليو بثلاثة أهداف مقابل هدف في تصفيات مونديال 2010.