أخبار عاجلة

« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم -
الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين -
جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد -
مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس -
الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط -
باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا -
السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال لمن يفشي معلومات سرية -
انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية -
نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

منتخب يتطلع لأول فوز في تاريخه بملاعب شمال أفريقيا في تصفيات المونديال

Print
منتخب مصر يتطلع لأول فوز في تاريخه بملاعب شمال أفريقيا في تصفيات المونديال منتخب يتطلع لأول فوز في تاريخه بملاعب شمال أفريقيا في تصفيات المونديال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحل منتخب الأول ضيفًا على نظيره الليبي، مساء اليوم الاثنين بملعب 28 مارس بمدينة بنغازي في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المصري لم يتمكن على مدار تاريخه في تصفيات من تحقيق أي انتصار خارجي على حساب منتخبات الشمال الأفريقي، وربما هو ما يسعى له بشدة خلال لقاء الليلة.

سلسلة من التعثرات على مستوى النتائج صاحبت رحلة المنتخب المصري أمام منافسيه من الشمال الأفريقي على ملعبهم عبر تاريخ مشاركاته في التصفيات القارية المؤهلة للمونديال.

وخسر المنتخب المصري بهدفين نظيفين على يد نظيره التونسي في تصفيات مونديال 1974، قبل أن يتبقى هزيمة كبرى بنتيجة 4/1 على يد نسور قرطاج مجددًا وسط أنصارهم في تصفيات كأس العالم 1978.

وتجدد اخفاق الفراعنة في ملاعب شمال أفريقيا، بوداعين متتاليين من التصفيات المونديالية على يد المنتخب المغربي بالخسارة بهدف نظيف في تصفيات نسخة 1982 وبثنائية في تصفيات مونديال 1986.

وعلى الرغم من عدم تحقيق الفوز إلا أن رجال المنتخب المصري اقتنصوا تعادلاً سلبيًا ثميناً من الجزائر في مواجهة محاربي الصحراء بذهاب فاصلة مونديال 1990 منحهم العبور إلى العرس العالمي في لقاء العودة بالقاهرة.

يعود سيناريو الاخفاقات أمام الشمال الأفريقي في ملعبهم ويخسر المنتخب المصري بهدف نظيف في المنزة على يد نظيره التونسي بواسطة زبير بية في تصفيات مونديال 1998.

وفي تصفيات مونديال 2002 يقود مصطفى حجي منتخب المغرب للانتصار وسط الأنصار على حساب الفراعنة، قبل أن يحقق الفراعنة تعادلاً بطعم الخسارة في نهاية التصفيات أمام الجزائر في عنابة ويتبخر حلم المونديال.

وفي تصفيات مونديال 2006 تلقى المنتخب المصري هزيمة مفاجئةعلى يد نظيره الليبي في طرابلس بهدفين مقابل هدف تكون سببًا رئيسيًا في فقدان بطاقة الترشح.

ويتجرع المنتخب المصري مرارة الخسارة على يد نظيره الجزائري بملعب 5 يوليو بثلاثة أهداف مقابل هدف في تصفيات مونديال 2010.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية

مصر تشترط الحصول على لقاح "كورونا" لدخول المنشآت الحكومية

مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

مصرع شخصين وإصابة 3 في انهيار سقف منزل بإحدى قرى بنها

مصرع شخصين وإصابة 3 في انهيار سقف منزل بإحدى قرى بنها

مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا

مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا