نجم رشلونة السابق يحتفل بـ «ميسي» بعد التفوق على مارادونا وبيليه

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أشاد مهاجم برشلونة وإنجلترا السابق جاري لينيكر بإنجاز نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بعدما أصبح أول مهاجم من أمريكا الجنوبية يسجل 80 هدفا دوليًا.

ويعتقد لينيكر أن إنجاز ليونيل ميسي مًذهل بسبب قوة المستوى المنافسة في كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وأوضح المحلل البالغ من العمر 60 عامًا إن التصفيات في أمريكا الجنوبية هي الأصعب من بين جميع القارات.

أعرب لينكار عن تقديره لإنجاز ميسي في تغريدة جاءت كالتالي: «ميسي أصبح الليلة الماضية أول لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل 80 هدفا دوليا. وهو إنجاز مُذهل خاصة بالنظر إلى أن مستوى المنافسة في التصفيات أصعب بكثير من أي قارة أخرى»

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين في مباراة فجر الاثنين بتصفيات كأس العالم ضد أوروجواي، حيث فاز التانجو 3-0، ووصل رصيد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا 80 هدفًا دوليًا في 155 مع الأرجنتين.

رفع فوز الأرجنتين على أوروجواي رصيدهم إلى 22 نقطة في تصفيات كأس العالم، ويحتل المنتخب الأرجنتيني حاليًا المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق ستة نقاط عن منافسه البرازيل.

وتتطلع الأرجنتين بقيادة ميسي للتأهل إلى التأهل لكأس العالم 2022 في أقرب وقت، حيث سجل نجم بي أس جي ستة أهداف في التصفيات وهو الثاني في جدول الهدافين بعد نجم منتخب بوليفيا مارسيلو مورينو (8).

كان انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف أحد أكبر الانتقالات التي حدثت في التاريخ الحديث، ومع ذلك، لم تكن هذه الخطوة رائعة بالنسبة لميسي حتى الآن.

عانى الفائز بالكرة الذهبية ستة مرات من مخاوف الإصابة التي أدت إلى بداية سيئة في حديقة الأمراء، بالإضافة إلى ذلك لم يسجل ميسي حتى الآن أي هدف في الدوري مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.