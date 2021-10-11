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رونالدو يكشف عن أفضل صورة في مشواره الكروي

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رونالدو يكشف عن أفضل صورة في مشواره الكروي رونالدو يكشف عن أفضل صورة في مشواره الكروي

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كشف الأسطورة البرازيلي رونالدو الظاهرة، عن أفضل صورة له خلال مشواره مع الساحرة المستديرة على مدار سنوات طويلة.

ويعتبر رونالدو أحد أمهر من لعب الكرة عبر التاريخ وكان مهاجماً لا يشق له غبار حتى لقب بالظاهرة.

وخلال مشواره مع كرة القدم كان من أبرز الأندية التي لعب لها رونالدو ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، كما قاد البرازيلي لسلسلة من الإنجازات اللافتة في مختلف البطولات خاصة .

ونشر رونالدو صورة له من مباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره منتخب إيطاليا حيث كان محاطاً بقلبي الدفاع التاريخيين الشهيرين باولو مالديني وكانافارو، وهو يمر منهما بالكرة، وكتب رونالدو: «تلك الصورة (ضد كانافارو ومالديني) هي أجمل صورة رأيتها في حياتي»، وأضاف: «أجمل صورة التقطوها لي بالتأكيد».

رونالدو الظاهرة

المصرى اليوم

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