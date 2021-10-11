ناردين فرج وجاسمين طه.. تعرف على مذيعات افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي

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قالت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، إن الإعلامية ناردين فرج ستكون مذيعة لحفل الافتتاح 14 أكتوبر الجاري.

وأضافت إدارة المهرجان في بيان، الإثنين، أن الإعلامية جاسمين طه زكي ستقدم حفل الختام 22 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل أحمد السقا الثلاثاء الجونة، لتكريمه بالمهرجان.

الدورة الخامسة تضم قرابة 80 فيلم سينمائي متنوعة لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، كما تقرر ارتفاع قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية وهي جائزة نجمة الجونة، والشهادات.

ويضيف المهرجان في دورته الجديدة جائزة جديدة تحمل عنوان نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة، ويعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن، وتواصل منصة الجونة السينمائية دورها في دعم صناع السينما الشباب وتقدم جوائز بقيمة 250 ألف دولار أمريكي. للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير والأفلام الفائزة في مرحلة ما بعد الإنتاج، ويكون ذلك من من خلال برنامجين الأول منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، اللذين يقدمان الفرص للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما.