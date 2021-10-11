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الموت يفجع الفنان أحمد فهمي

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الموت يفجع الفنان أحمد فهمي الموت يفجع الفنان أحمد فهمي

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أعلن الفنان أحمد فهمي، الإثنين، وفاة والد زوجته المطربة أميرة فراج.

وكتب «فهمي» عبر خاصية «الإستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الإثنين، منشورًا قائلاً :«إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله حمايا الغالي، الأستاذ أحمد فراج، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة«.

وفي سياق منفصل، نشر أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، مقطع يحذر فيه جمهوره ومتابعيه من انتحال شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي كان مسلسل «وكل ما نفترق»، والذي عرض رمضان الماضي وقام ببطولته ريهام حجاج وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبي.

المصرى اليوم

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