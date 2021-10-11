مداهمة أكاديمية وهمية لخداع القائم عليها راغبي الحصول على شهادات دراسية

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كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي- أكاديمية دون ترخيص«بمدينة طنطا في الغربية.

أفادت التحريات بأن المتهم يتخذ من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية تعادل الشهادات الجامعية المصرية والأجنبية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم، وبالتفتيش في حضوره عُثر على عدد من طلبات الالتحاق بالأكاديمية، وجهاز كمبيوتر محمل عليه العديد من الملفات التي تحتوى على الشهادات وبرامج الحذف والإضافة، ودفتري إيصالات تحصيل نقود، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات مع ضحاياه.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.