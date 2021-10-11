أخبار عاجلة

« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم -
الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين -
جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد -
مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس -
الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط -
باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا -
السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال لمن يفشي معلومات سرية -
انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية -
نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مداهمة أكاديمية وهمية لخداع القائم عليها راغبي الحصول على شهادات دراسية

Print
مداهمة أكاديمية وهمية لخداع القائم عليها راغبي الحصول على شهادات دراسية مداهمة أكاديمية وهمية لخداع القائم عليها راغبي الحصول على شهادات دراسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي- أكاديمية دون ترخيص«بمدينة طنطا في الغربية.

أفادت التحريات بأن المتهم يتخذ من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية تعادل الشهادات الجامعية المصرية والأجنبية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقد تمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم، وبالتفتيش في حضوره عُثر على عدد من طلبات الالتحاق بالأكاديمية، وجهاز كمبيوتر محمل عليه العديد من الملفات التي تحتوى على الشهادات وبرامج الحذف والإضافة، ودفتري إيصالات تحصيل نقود، وهاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات مع ضحاياه.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم

« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم

الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين

الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين

جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد

جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد

مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس

مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس