تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع لاعبى الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى على الإجتماع مع اللاعبين، تحدث خلاله على سياسة الجهاز الفنى في مسالة مشاركتهم في المباريات حيث شدد عليهم بضرورة الإجتهاد وعدم الغضب من عدم المشاركة لافتا إلى أن الجهاز الفنى حريص على الدفع بالجميع لكن ظروف تشكيلة كل مباراة تصعب من مسألة مشاركة كل العناصر بالفريق.

وقال لهم: «كل واحد سيكون له دور وواجبنا تنفيذ التعليمات والعمل من أجل صالح الفريق الذي تنتظره مواجهات قوية خلال الفترة وبداية موسم جديد والفريق في حاجة لدور كل واحد وهدفنا المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلى لتعويض ضياع الدورى وخسارة السوبر المصرى وذلك لمصالحة الجماهير».

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات متنوعة للتدريبات البدنية، بالكرة وبدون كرة، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.