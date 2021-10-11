في ثاني أيام الدراسة بالجيزة: زحام وتكدس مروري.. وشكاوى من الكثافة بالمعتمدية (صور)

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في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، شهدت منطقة العمراينة، الإثنين، زحام شديد في مدخل ومخرج الشوارع المحيطة بمحور ترعة الزمر وعلي رأسها شارع المستشفي والثلاثنيي وخاتم المرسلين.

تعطلت حركة المرور لساعات قبل وبعد دخول المدارس بسبب ضيق الحيز المتاح لسير السيارات ومركبات النقل العام والتوك توك وقلة محاور الدوران المسموح بها.

وفي المعتمدية، أطلق عدد من سكان المنطقة استغاثة لوزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة بسبب ارتفاع كثافة الطلبة في المدارس الحكومية، والتي تنذر بـ«مخاطر بكارثة» في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا، حسب وصفهم.