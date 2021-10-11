خطاب مفتوح لمؤتمر التنوع البيولوجي يطالب زعماء العالم بالتصدي لتدمير الطبيعة

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يجب على زعماء العالم أن يبذلوا المزيد من الجهد للحيلولة دون تدمير الطبيعة، حسبما حذرت قيادات الأعمال قبل انقعاد قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في الصين اليوم الثلاثاء .

ويستهدف مؤتمر (كوب 15) توفير قوة الدفع اللازمة لتوقيع معاهدة دولية جديدة للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 تستهدف وقف الخسائر الهائلة في الكائنات الحية .

ودعا الرؤساء التنفيذيون بأحد عشر مؤسسة عالمية كبرى، الحكومات إلى اتخاذ إجراء هادف بشأن الانقراضات الجماعية التي تشهدها الحياة البرية وانهيار الأنظمة البيئية، وإلا تعرضنا إلى فناء كوكب الأرض، حسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم .

ونبه التقرير إلى أن هذا التحذير يأتي مع استعداد الصين لتولي رئاسة مؤتمر البيئة التابع للأمم المتحدة، وذلك للمرة الأولى من خلال استضافة المرحلة الأولى من مؤتمر التنوع البيولوجي «كوب15» في كومنيغ والذي يستمر خمسة أيام، في حين تشارك معظم الوفود افتراضيا عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا .

وانطلق الجزء الأول من الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب15) في كونمينغ، حاضرة مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع من 11 إلى 15 أكتوبر، مع أنشطة موازية تضم منتديات بشأن موضوعات منها تغير المناخ والحماية الإيكولوجية المقررة في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر، حسب وسائل إعلام صينية من بينها وكالة شينخوا وصحيفة الشعب الصينية الرسمية في تقرير لها اليوم، والذي أشار إلى أن أكثر من 1800 ممثل افتراضيا وواقعيا خلال هذا الحدث الكبير.

ولفتت مسؤولة الاتصالات بأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ليو سي جيا، إلى أن المجتمع الدولي حدد 20 هدفا في عام 2010 من أجل تحسين حماية التنوع البيولوجي العالمي خلال الفترة 2011-2020، مؤكدة أن هذه الأهداف لم تتحقق بشكل كامل حتى الآن.

وأضافت أنه سيجري عملية مراجعة وسيتخذ قرار بشأن «إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد 2020» الذي يعلق عليه المجتمع الدولي آمالا كبيرة، وذلك في الجزء الثاني من الاجتماع، المتوقع عقده العام المقبل

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني، هان تشنغ، في الافتتاح إن الصين ستدرج حماية التنوع البيولوجي في خطط التنمية لجميع المناطق والقطاعات وستضع استراتيجية وطنية للحماية.

وحث هان كل الدول على البحث عن قنوات تمويل جديدة للحماية وإعطاء الأولوية الكاملة لحماية التنوع البيولوجي في البنية التحتية واستخدام الأراضي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة عن بعد أمام المؤتمر غدا الثلاثاء.

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إليزابيث ماروما مريما، إن العالم وصل الآن إلى «لحظة الحقيقة» فيما يتعلق بحماية أنظمته البيئية الحيوية، وذلك تزامنا مع بدء محادثات حول اتفاق عالمي جديد للمحافظة على البيئة في مدينة كونمينغ الصينية.

وأضافت مريما لدى بدء المحادثات أن العالم لم يحقق ما يلزم من الأهداف من عام 2011 إلى 2020 وليس قادرا حتى الآن على حماية النظم البيئية الأساسية لرفاهة الإنسان.

وتستمر الجولة الأولى من محادثات التنوع البيولوجي من اليوم وحتى 15 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق حول التنوع البيولوجي لما بعد 2020 خلال الجولة الثانية في أبريل ومايو من العام المقبل.