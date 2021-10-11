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سببان وراء تعثر مفاوضات الأهلي مع موسيماني لتجديد عقده

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سببان وراء تعثر مفاوضات الأهلي مع موسيماني لتجديد عقده سببان وراء تعثر مفاوضات الأهلي مع موسيماني لتجديد عقده

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يدور جدل شديد في الأيام الأخيرة حول مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من الاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع بيتسو موسيماني من أجل تمديد عقده مع النادي من أجل خلق حالة من الاستقرار في صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2021/2022 على الصعيدين المحلي والإفريقي.

ويستعد الأهلي حالياً لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت "المصري اليوم" من مصادر داخل النادي أن هناك نقطتين وراء الخلاف بين إدارة الأهلي وموسيماني على تمديد العقد الأولى خاصة بمدة التعاقد حيث يرغب الأهلي في تمديد عقد مدربه لمدة موسم واحد فقط بينما يرغب موسيماني في عامين.

أما النقطة الثانية فهى رغبة موسيماني في وضع شرط جزائي في عقده مع الأهلي يحميه من الإقالة ويحفظ حقوقه في هذه الحالة وهو ما يرفضه مسؤولو الأهلي أيضاً.

وكانت تقارير جنوب إفريقية قد كشفت اليوم الاثنين أن مفاوضات تجديد عقد موسيماني مع الأهلي وصلت لطريق مسدود .

المصرى اليوم

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