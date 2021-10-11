فرصة ذهبية للأهلي.. هل يرحل موسيماني عن تدريب المارد الأحمر؟

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يملك الأهلي اليوم فرصة ذهبية إذا ما أراد إنهاء الشراكة مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خاصة في كثرة الحديث هذه الفترة عن رحيل المدرب وخلافات حول العقد الجديد، إضافة لحالة الإصرار على رفض عقوبة الـ 300 ألف جنيه الموقعة عليه من مجلس إدارة الأهلي والتي يراها المدرب وصمة عار في تاريخه.

اليوم صحيفة «iDiski» الجنوب إفريقية نشرت تقريرًا يفيد احتمال رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن فريق النادي الأهلي إذا لم يتم حل المشاكل المرتبطة بعقده خلال هذا الأسبوع.

وأفادت الصحيفة أن المناقشات حول عقد موسيماني مع الأهلي صارت في مأزق منذ الاسبوع الماضي، إذا لم يتم التواصل بين الطرفين على حل جديد بخصوص تجديد التعاقد

وأشارت الصحيفة أن الأزمة في المفاوضات حدثت بسبب وجود بند «شرط الحماية» الذي يريد موسيماني ووكلائه أن يُدرج في العقد الجديد مع الأهلي، وهو ما قوبل بالرفض، وهو بند يسعى موسيماني لوضعه لتأمين نفسه بسبب تقلبات الجماهير في شمال إفريقيا بحسب ما قالته الصحيفة.

وهو على عكس تماما ذلك أفادت بعض التقارير أن موسيماني والأهلي على وشك تجديد العقد لمدة موسمين أخرين، أو التقارير التي أفادت بتأجيل التعاقد لحين انتهاء انتخابات مجلس الإدارة.

لا يوجد ارتباطات للأهلي خلال الفترة الحالية باستثناء اللعب أمام فريق جيندارميري ناشونال بطل النيجر خلال أيام وهي مباراة لن تمثل عبء كبير على الأهلي نظرا لما يملكه الفريق واللاعبين من خبرات كبيرة، إضافة لتواضع المنافس كما أن هناك حالة استقرار فني يمر بها الأهلي فلا أتوقع أن يمر الأهلي بأزمة كبيرة بسبب تلك المباراة، إضافة لذلك فالمواجهات التي سيلعبها الأهلي بعدها قليلة فمن المفترض أن يبدأ الدوري المصري نهاية الشهر الجاري على اقل تقدير.

ووفقا لمعطيات الوقت فإن الأهلي إذا ما اراد التغيير فالأفضل أن يستغل تلك الفترة قبل دخول الموسم وضيق الوقت والمواجهات الكثيرة بما يضر الفريق فنيا لكن التأخير لن يكون في صالح الأهلي في حالة التغيير، الأن يملك النادي فرصة البحث عن مدرب جيد وهناك العديد من الأنباء أشارت بالفعل إلى وجود مفاوضات بين الأهلي ومدرب برتغالي كبير، وفي حالة التعاقد مع مدرب جديد سيكون لديه بعض الوقت صحيح أنه قليل نوعا ما لمدرب جديد لكنه أفضل من دخول مدرب جديد أثناء الموسم.

زوجة موسيماني تستقبل بعثة الأهلي في المطار بـ جنوب أفريقيا - صورة أرشيفية

الجزء الأخر أن موسيماني نفسه على ما يبدو لم يعد مناسبا للأهلي وهو ما ظهر على الفريق والشكل الذي أنهى به الدوري المصري وخسارته لصالح الزمالك بعد الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثانية، ثم خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش والفوز على إنبي بصعوبة في كأس مصر ولولا تأجيل بطولة الكأس لكن الوضع اختلف تماما هذه الخسارات والتي أغضبت جماهير الأهلي بشكل كبير لم تكن فقط بسبب ضياع البطولات لكن أيضًا للمستوى الفني المتواضع وشكل الفريق وتفوق فرق أقل بكثير من الأهلي فنيا وهو ما أثار القلق في نفوس تلك الجماهير.

موسيماني - صورة أرشيفية

يرفض بيتسو موسيماني تغيير بعض أفكاره الفنية، وقناعاته بخصوص عدد من اللاعبين إضافة لذلك يرفض تعيين مدرب عام مصر وهو أكثر ما يحتاجه الأهلي حاليا، ثم بدأ الحديث عن عروض له وتمرد بسبب العقوبة المفروض عليه ثم تأجيل كل تلك الأنباء تشير لخلاف محتمل بين الأهلي وموسيماني يشبه تلك الفترة التي تراجع الأهلي فيها فنيا مع فايلر بسبب عدم الاستقرار رغم ما قدمه المدرب السويسري من مستوى جيد جدا مع الفريق وفي النهاية رحل وأتي موسيماني ليحصد ما زرعه السويسري بحنكته وخبرته الأفريقية الكبيرة مع صنداونز.

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